Укриття у Миколаєві, фото «НикВести»

У школі в селі Велика Михайлівка Одеської області збираються облаштувати протирадіаційне укриття, вартістю 18,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають «НикВести».

Йдеться про капітальний ремонт укриття Великомихайлівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Замовником робіт є Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної військової адміністрації.

Підрядник повинен буде до 31 січня 2025 року виконати демонтажні, загальнобудівельні роботи (посилення стін, їх теплоізоляція, улаштування перекриттів та інше) та електромонтажні роботи, а також встановити системи опалення та вентиляції, облаштувати приміщення пожежною сигналізацією, зробити холодне та гаряче водопостачання, облаштувати водопровід, відремонтувати санвузли та обладнати їх необхідною технікою. Також приміщення укриття планують обладнати меблями, технікою та побутовими приладдями.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.

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