Головна насосна станція Каховського магістрального каналу повністю затоплена. Окупанти намагаються відкачати з неї воду і відновити її роботу.

Про це повідомляє «Центр журналістських розслідувань».

Зазначається, що зараз насосна станція у Каховці затоплена до рівня води в Каховському водосховищі. Всі підземні приміщення на глибині 16 метрів із системою вентиляції, дренажними насосами, 10 основними насосними агрегатами, два з яких разом з електродвигунами та ліфтові шахти знаходяться у воді.

Повідомляється про ймовірність виходу із ладу частини електродвигунів, що розташовані вище рівня води в будівлі головної насосної станції. Майже 5 місяців у приміщенні спостерігається висока вологість, яка негативно впливає на їхню працездатність.

«Окупанти відчайдушно намагаються відновити роботу насосної станції. Для цього вони завезли якихось «спеціалістів» з Росії, поновили подачу електроенергії, але співробітників УГКМК туди не підпускають. Навіть якщо їм вдасться запустити насоси для відкачування води, то, судячи з її обсягів, на це у них піде не менше 40 діб безперервної роботи. Але, скоріш за все, все затоплене обладнання доведеться капітально ремонтувати та замінювати. До того ж росіяни встигли знищити шафи управління і «з м’ясом» повиривали з них кабелі. На відновлення всього цього піде точно не один рік», – йдеться у повідомленні Центру журналістських розслідувань.

Як відомо, затоплення насосної станції у Каховці спричинили російські обстріли. Зокрема наприкінці листопада 2022 року окупанти пошкодили герметизацію головної насосної станції після чого почалось її затоплення ґрунтовими водами. Головна насосна станція збудована так, що її машинна зала з основними насосними агрегатами, частиною електродвигунів, дренажними насосами та системою вентиляції розташована нижче рівня води. Така конструкція, на відміну від Північнокримського каналу, дозволяє заповнювати русло Каховського магістрального каналу навіть при критично низькому рівні води у Каховському водосховищі.

У «Центрі журналістських розслідувань» повідомляється, що окупанти, визнали, що не здатні відновити роботу Каховського магістрального каналу і назвали ситуацію з водопостачанням в окупованих Херсонській і Запорізькій областях катастрофічною. Зокрема вони запропонували розв'язати цю проблему за допомогою артезіанських свердловин, як це було у Криму. Тим часом русло каналу почало пересихати, а залишки води з нього окупанти перекидають на Мелітополь і Бердянськ. Наразі війська РФ продовжують грабувати головну насосну станцію Каховського магістрального каналу. Зазначається, що минулого тижня вони вивозили в невідомому напрямку транспорт. Допомагали їм у цьому ексначальник Басейнового управління водних ресурсів Нижнього Дніпра Ігор Андрієнко і начальник головної насосної станції Сірогозької зрошувальної системи Володимир Кірюшин. Дії окупантів вказують на те, що вони навряд чи мають бажання відновити роботу Каховського магістрального каналу.

Нагадаємо, у 2022 році війська РФ завдали ракетного удару по насосній станції на Херсонщині.