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Вчора, 20 квітня, упродовж дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.
Також, за словами Кіма, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
Вчора, 20 квітня, упродовж дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм.
Також, за словами Кіма, вчора о 17:37 та 18:24 артилерійських обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Влучання зафіксовано на території об’єкта інфраструктури. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.