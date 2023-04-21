Жителі Миколаєва просять у місцевої влади, аби та повернула на Соборну площу сакури, що ростуть в кадках.

Про це місцева мешканка Лілія Кіс написала на Facebook-сторінку Contact Center при Миколаївській міській раді.

Як відомо, у 2021 році у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради повідомляли про перший розквіт сакури: «Соборна площа гарнішає! Наші сакури в діжках вперше розпустили свої бутони та вітають справжню весну прекрасним квітковим вбранням. Вишневий квіт вже щосили вирує в повітрі разом із сонячним настроєм. Ми просимо обережно милуватися красою і не забирати на пам'ять квітучі гілки. Нехай тішить нас якомога довше».

Проте зараз у 2023 році Соборна площа зовсім сіра, а замість сакури ростуть інші дерева у діжках.

– Днями була на цій площі. На ній пусто, сіро. Робити там нічого. Та поставте ви ті будиночки, нехай культурно продають вату, солодощі, напої, нехай люди насолоджуються культурним відпочинком. Лавочки стоять, а сидіти на них не хочеться. Немає за що оку зачепитися. Я взагалі не уявляю яка спека там влітку, добре ще коли фонтани працюють. Та й в цілому відбудовою, реконструкцією міста ніхто не займається, архітектурні шедеври на грані розрухи. На це гидко дивитися. Таке становище і до війни було, – написала місцева жителька Лілія Кіс.

В коментарях під дописом миколаївці пояснили, що сакури висадили в парку «Ліски».

Що стосується місць для відпочинку та перекусу – їх теж немає. Зазначимо, що у 2021 році у Миколаївській міськраді обговорювали організацію дозвілля містян. Проте наразі не працює жоден з них. Чимало миколаївських підприємців зупинило бізнес через війну. Вони мають змогу отримати допомогу від іноземних партнерів.

Нагадаємо, що мерія поки не буде прибирати з вулиць Миколаєва кіоски, в яких працюють люди. Проте і ставити нові – теж.