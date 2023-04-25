Facebook-сторінка «Агенція розвитку Миколаєва»

У Миколаєві розробили «Довідник ВПО», який буде корисним для переселенців, які раніше приїхали до міста, а також для новоприбулих.

Про це повідомили на Facebook-сторінці «Агенції розвитку Миколаєва».

Зазначається, що брошура також знадобиться й миколаївцям. Вона містить контактні телефони муніципальних інституцій та неурядових організацій, які надають безоплатні соціальні послуги.

«Довідник допоможе людям, які переїхали в Миколаїв, швидше інтегруватися й адаптуватися до життя у ньому, та почувати себе тут більш захищеними. В брошурі розміщено QR коди-посилання на міський чат-бот «Mykolaiv Help», мапу питної води, форму реєстрації на електронну чергу до Центру надання адміністративних послуг, телефон цілодобового колцентру міської ради та інші інформаційні ресурси різних організацій, їх адреси та телефони», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що першу частину брошур вже передали в ЦНАП для подальшого розповсюдження. Також буклети вже доступні у Дитячому просторі на базі дитячого містечка «Казка» та у Центральній міській бібліотеці імені М.Л. Кропивницького.Переглянути та завантажити посібник можна тут.

Нагадаємо, в Україні перевірятимуть переселенців щодо отримання неправомірної допомоги. Також за рік війни Миколаїв прийняв близько 200 тисяч переселенців.