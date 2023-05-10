Миколаївські морські піхотинці продовжують знищувати ворога на Донеччині.

В Телеграм-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їх артилерія знищила позицію російських мінометників.

— Виявлені на Донеччині аеророзвідкою 501 окремого батальйону морської піхоти позиції ворожого міномету знищені артилеристами 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, — йдеться в описі до відео.

Раніше екіпажі БПЛА 36-та ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського спільно з 503-м ОБМП продемонстрували, як знищують ворогів та їхню техніку.