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Миколаївські морські піхотинці продовжують знищувати ворога на Донеччині.
В Телеграм-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їх артилерія знищила позицію російських мінометників.
— Виявлені на Донеччині аеророзвідкою 501 окремого батальйону морської піхоти позиції ворожого міномету знищені артилеристами 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, — йдеться в описі до відео.
Раніше екіпажі БПЛА 36-та ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського спільно з 503-м ОБМП продемонстрували, як знищують ворогів та їхню техніку.
Миколаївські морські піхотинці продовжують знищувати ворога на Донеччині.
В Телеграм-каналі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського показали, як їх артилерія знищила позицію російських мінометників.
— Виявлені на Донеччині аеророзвідкою 501 окремого батальйону морської піхоти позиції ворожого міномету знищені артилеристами 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, — йдеться в описі до відео.
Раніше екіпажі БПЛА 36-та ОБрМП імені контр-адмірала Михайла Білинського спільно з 503-м ОБМП продемонстрували, як знищують ворогів та їхню техніку.