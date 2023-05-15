Випускники Першої української гімназії імені Миколи Аркаса станцювали прощальний вальс у сквері поряд зі зруйнованою будівлею навчального закладу.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

Гімназисти у шкільній формі та зі стрічками “Випускник 2023” станцювали вальс та зняли прощальне відео поряд з гімназією.

– Випускники мали танцювати тут свій прощальний вальс під аплодисменти батьків, фотографуватися у випускних нарядах обговорювати плани на майбутнє. Натомість однокласники розділені численним кордоном, а ті котрі змогли прийти подивитися на руїни школи згадують про найкращі шкільні роки. Головні розмови проходять на тему – чи живі рідні, вчителі та що буде далі зі школою, - розказує кореспондента «НикВести», яка поспілкувалася з учнями.

Нагадаємо, що 1 листопада 2022 року під час бомбардування російськими військами було зруйновано фасад Першої української гімназії імені Миколи Аркаса. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Згодо в управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили про те, що будівлю миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса, яка є пам'яткою архітектури, буде відновлено. За попередніми даними, на відновлення будівлі будуть виділені кошти з Данії.

Крім того, у капітальних видатках бюджету Миколаєва на 2023 рік вартість проєкту реконструкції гімназії імені Аркаса (нині ліцей), згідно з документом, становить 300 мільйонів гривень. Строк відбудови зазначений до кінця 2030 року.

Начальник управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров розповів про один із варіантів реконструкції зруйнованого фасаду Першої української гімназії імені Аркаса. Зокрема, він запропонував зберегти зруйновану частину фасаду в скляному «акваріумі», зміцнюючи при цьому перекриття між поверхами, а іншу частину фасаду реставрувати класичним способом до автентичного стану.