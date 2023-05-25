Через простій кораблів у чергах «зернового коридору» Україна зазнала збитків на понад мільярд доларів США.

Про це повідомляє пресслужба Української зернової асоціації (УЗА), посилаючись на інтерв'ю президента УЗА Миколи Горбачьова телеканалу Freedom.

— Це ті гроші, які не отримали українські сільгоспвиробники. Це ті гроші, які трейдери заплатили власникам суден за те, що кораблі стояли дуже довго в черзі, — сказав президент УЗА Микола Горбачьов.

Він зазначив, що РФ не приймає планів та умов України щодо формування черговості перевірок суден, які стоять у черзі, а це не дає змоги портовим терміналам працювати ритмічно.

Горбачьов додав, що Україна постачає половину експорту агропродукції через морські порти, які працюють у межах «зернової ініціативи». За його словами, зупинка роботи порту «Південний» та виключення його з угоди стали «черговою перемогою РФ у торгах», що відбувалися під час перемовин у Стамбулі та висловив сподівання, що вихід із ситуації буде знайдено.

—Росія маніпулює будь-якими даними. Вона намагається внести будь-яку турбулентність у переговори, щоб усе було непрогнозовано. Порт «Південний» – один із найефективніших із відвантаження зерна. Відповідно, він найбільше був завантажений, — пояснив президент УЗА і додав, що наразі питання з експортом української сільгосппродукції з порту не вирішено.

Також Горбачьов повідомив, що всі факти крадіжки українського зерна документує МЗC України, і заявив, що знає прізвища всіх командирів суден, які його перевозять.

—Я впевнений, що Україна отримає компенсацію за все вкрадене зерно, — сказав він.

За оцінками УЗА, в України з початку повномасштабного вторгнення вже вкрадено близько 4 млн тонн зерна. Його покупцями стали підсанкційні країни.

— За краденим зерном кораблі вночі заходять як злочинці: відключають GPS-трекери, проходять як невидимки, вантажаться, а потім йдуть у невідомому напрямку. Однак програма marine traffic дає змогу відстежити, куди ці кораблі прямують, скільки й що перевозять. Усі факти Україна фіксує, — наголосив Микола Горбачьов.

При цьому РФ краде не лише українське зерно, а й покупців, каже президент УЗА.

—Під час війни РФ використовує механізм блокування України як великого експортера, щоб самій працювати в країнах нашого традиційного збуту. Якщо Україна платить мільярди за простій, то у РФ простоїв немає. Їхня пропозиція для клієнта може видаватися кращою, —сказав Горбачьов.

Він підкреслив, що РФ саме таким методом зміцнила свої позиції на ринку найбільшого імпортера пшениці Єгипту, куди наростила поставки.

Раніше повідомлялося, що Російські окупанти вкрали зерно миколаївського сільгосппідприємства «Нібулон» майже з 20 тисяч гектарів землі та відправила його на експорт як російське.