У Миколаєві затримали двох молодиків з сусідньої області, які 6 червня побили місцевого жителя в зупинці-укритті в самому центрі міста на 3-Слобідській.

Про це пише пресслужба Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

За даними правоохоронців, потерпілого госпіталізували з тяжкою травмою голови.

Відомо, що один зі зловмисників раніше вже був притягнутий до кримінальної відповідальності.

— Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особи зловмисників та затримали їх. Ними виявилися мешканці сусідньої області 26-ти та 17 років, старший із чоловіків раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнового злочину, - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що фігурантам оголошено підозру. Молодикам загрожує до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, у лютому на Херсонщині правоохоронці затримали трьох чоловіків, які у стані алкогольного сп'яніння побили кількох односельців й зґвалтували 69-річну жінку.