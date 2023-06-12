Міндовкілля направило у постраждалі через підрив Каховської ГЕС регіони пересувні лабораторії, що контролюватимуть екологічну ситуацію.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як відомо, у найближчі місяці такі лабораторії працюватимуть у миколаївській та херсонській областях. Вони здійснюватимуть контроль якості води та повітря.

— Міндовкілля посилює заходи з моніторингу якості води та повітря на Херсонщині та Миколаївщині. Для цього у Херсон були направлені дві мобільні лабораторії. Вони здійснюватимуть спостереження за станом довкілля та контроль екологічної ситуації у південному регіоні, - йдеться в повідомленні.

Так, у неділю, 11 червня, в Херсоні були відібрані перші проби води та повітря. Попередні результати показали можливе перевищення вмісту нафтопродуктів у воді.

— Проби перевірятимуться за такими показниками: вода – на pH, електропровідність, вміст кисню, мінералізацію, вміст сульфатів, нітратів, нітритів, фосфатів, іонів амонію, заліза загального.; атмосферне повітря – досліджуватимуть на вміст сірководню, аміаку, вуглеводнів, - пишуть в Міндовкілля.

Нагадаємо, за ніч рівень води в акваторії Миколаєва знизився ще на 6 сантиметрів. На 8 ранку 12 червня рівень води в акваторії Миколаєва знаходиться на позначці +55 сантиметрів.

На Херсонщині площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій зменшилася майже вдвічі, до 77,78 квадратних кілометрів.