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Вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Також вчора, 2 липня, о 18:37 ворог здійснив артилерійський обстріл берегової смуги Куцурубської громади. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 2 липня збили над Миколаївською областю два російських «шахеди».