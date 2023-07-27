У Миколаєві планують за 2,4 мільйона гривень придбати дві спецпалатки для допомоги постраждалим внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних забрудників.

Про це повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаєва Віктор Фаюк на засідання бюджетної комісій у середу, 26 липня.

За його словами, на закупівлю палаток та спеціального обладнання для деконтомінації планується витратити 2 мільйони 400 гривень. Зазначимо, що деконтамінація означає видалення з організму постраждалого хімічних речовин або зменшення їх концентрації до безпечного рівня.

— Це для палаток, якщо буде застосована зброя масового ураження: бактеріологічна, хімічна та ядерна, — додав Віктор Фаюк.

Раніше ексдиректорка Миколаївської обласної інфекційної лікарні, позафракційна депутатка обласної ради Світлана Федорова закликала українців не панікувати через існуючу загрозу аварії на ЗАЕС та не вживати без необхідності йодид калію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Як діяти в разі вибуху на ЗАЕС, читайте в статті.