Суд Одеси заочно визнав винним у держзраді колишнього капітана ІІ рангу військової частини з АР Крим, а нині командира російського фрегата «Адмірал Макаров». Наразі зрадника оголошено у розшук.

Про це повідомили у ДБР.

У 2014 році капітан зрадив Україну та залишився на захопленій території півострова, присягнув РФ та продовжив службу в російському флоті. У 2022 році російський корабель під його командуванням запускав крилаті ракети по Миколаєву та Одесі.

Суд визнав колишнього українського військового винними у державній зраді (частиною 2 статті 111 КК України). Обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі.

Покарання він відбуватиме з моменту затримання.

Нагадаємо, що 29 жовтня 2022 року, в окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, серйозні ушкодження міг отримати флагман РФ «Адмірал Макаров». Флагман є одним із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.

Від початку російського вторгнення в Україну, з фрегата «Адмірал Макаров» російська армія ракетами «Калібр» завдає ударів по українських містах і об'єктах інфраструктури.