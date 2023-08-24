До Дня Незалежності чотирьом військовослужбовцям вручили сертифікати на придбання житла у Миколаєві.

Про це повідомили у прес-службі Миколаївської міської ради.

Попри відсутність масових заходів, у Миколаєві вшанували людей, завдяки яким громада продовжує жити і працювати, а над нашим містом майорить синьо-жовтий стяг — символ вільної нації.

— Ми дуже чітко усвідомлюємо справжню ціну нашої незалежності. На жаль, в 1991 році сприймали її як те, що відбувається саме собою. Сьогодні український народ надзусиллями здобуває та захищає свою свободу. Найкращі люди нашої країни віддають життя в боротьбі за майбутнє України. Дякую захисникам і захисницям, які відстоюють найцінніше. І сьогодні є лише одне побажання для нас усіх – наступний День Незалежності святкувати в мирній країні, під Українським Прапором на всіх територіях, закріплених в Конституції України», — сказав мер Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у січні в Миколаєві прийняли програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону на 2023-2025 роки.

Повідомлялося, що право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки.

Також повідомлялося, що Миколаївська область стане пілотним регіоном, який запровадить розширену програму пільгових кредитів на житло для військовополонених. Зокрема, планується з обласного бюджету виділити кошти для компенсації 20% першого внеску на придбання квартири для військовополонених.