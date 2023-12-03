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У Миколаєві комунальники обіцяють до вечора завершити ремонт на Херсонському шосе та подати людям тепло.

Про це повідомили у Миколаївській міській рада та «Миколаївській ТЕЦ».

Зранку у міській раді зазначили, що всі котельні ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» в роботі. «Миколаївська ТЕЦ» завершила роботи на розі вулиці 3 Слобідської та вулиці Пограничної.

Однак поки бригади підприємства продовжують ремонт на Херсонському шосе.

«Ремонтні роботи по вулиці Херсонське шосе тривають орієнтовно до 19:00», — додали у «Миколаївській ТЕЦ».

У коментарях до допису ТЕЦ, миколаївці повідомляють, що опалення теж немає по вулиці Чкалова, 86 та 11-й Поздовжній, 31а.

Нагадаємо, що після зриву опалювального сезону та заяв від Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.