Російські окупанти через великі втрати будують новий госпіталь у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року, але він не вирішить проблему, адже втрати ворог набагато більше», — йдеться в повідомленні.
У ЦНС додали, що росіяни й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги.
Нагадаємо, що через великі втрати на південному напрямку росіяни шукають донорів на тимчасово окупованих територіях.
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Російські окупанти через великі втрати будують новий госпіталь у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
«Шпиталь будують у Севастополі. Він має бути розрахований на 150 осіб, а здати його в експлуатацію планують до весни 2024 року, але він не вирішить проблему, адже втрати ворог набагато більше», — йдеться в повідомленні.
У ЦНС додали, що росіяни й надалі будуть використовувати цивільну інфраструктуру й обмежувати право місцевих на отримання медичної допомоги.
Нагадаємо, що через великі втрати на південному напрямку росіяни шукають донорів на тимчасово окупованих територіях.