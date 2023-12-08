Уряд розраховує, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що 8 грудня народні депутати України підтримали євроінтеграційні ініціативи: урядові законопроєкти про збільшення штату НАБУ, про розширення можливостей НАЗК, а також допрацьований законопроєкт про нацменшини.
А напередодні, 7 грудня, уряд виконав четверту рекомендацію — ухвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання, який «враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства».
«Минулого місяця Єврокомісія ухвалила історичне рішення — рекомендувала почати переговори з Україною щодо членства в ЄС [ ...] Україна швидко рухається до ЄС. Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі», — пише Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.
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Уряд розраховує, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він наголосив, що 8 грудня народні депутати України підтримали євроінтеграційні ініціативи: урядові законопроєкти про збільшення штату НАБУ, про розширення можливостей НАЗК, а також допрацьований законопроєкт про нацменшини.
А напередодні, 7 грудня, уряд виконав четверту рекомендацію — ухвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання, який «враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства».
«Минулого місяця Єврокомісія ухвалила історичне рішення — рекомендувала почати переговори з Україною щодо членства в ЄС [ ...] Україна швидко рухається до ЄС. Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі», — пише Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.