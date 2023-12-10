Експрезидент США Дональд Трамп вперше випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.
Про це стало відомо з результатів опитування Wall Street Journal.
Згідно з оприлюдненими даними, підтримка Байдена у США впала до найнижчого рівня за весь період його президентства.
Дональд Трамп випереджає Джокера Байдена на чотири пункти — 47% проти 43%. Так, усього 23% виборців кажуть, що політика чинного президента допомогла їм особисто, тоді як 53% зазначили, що президентська програма завдала їм шкоди.
Разом з тим, близько половини виборців кажуть, що політика Дональда Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто. Натомість більше ніж 37% заявили, що вони від неї постраждали.
Опитування проходило шляхом телефонних інтервʼю з 29 листопада по 4 грудня. У ньому взяли участь 1 500 людей з правом голосу. Похибка становить 2,5%.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.
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Експрезидент США Дональд Трамп вперше випередив чинного главу Білого дому Джо Байдена в національному опитуванні щодо президентських виборів 2024 року.
Про це стало відомо з результатів опитування Wall Street Journal.
Згідно з оприлюдненими даними, підтримка Байдена у США впала до найнижчого рівня за весь період його президентства.
Дональд Трамп випереджає Джокера Байдена на чотири пункти — 47% проти 43%. Так, усього 23% виборців кажуть, що політика чинного президента допомогла їм особисто, тоді як 53% зазначили, що президентська програма завдала їм шкоди.
Разом з тим, близько половини виборців кажуть, що політика Дональда Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто. Натомість більше ніж 37% заявили, що вони від неї постраждали.
Опитування проходило шляхом телефонних інтервʼю з 29 листопада по 4 грудня. У ньому взяли участь 1 500 людей з правом голосу. Похибка становить 2,5%.
Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду президента вимагатиме у Європи заплатити США за відновлення запасів зброї, використаної для підтримки України.