У цьому році українські користувачі Google найчастіше шукали, що таке гепатит А та купували йодид калію.

Google оприлюднив топ пошукових запитів у 2023 році.

Також у цьому році українці найчастіше шукали, що таке Хамас та РЕБ (радіоелектронна боротьба, — прим.)

Також серед персон їх цікавив Рустем Умєров, Спартак Суббота, Олексій Арестович, Олександр Усик та Володимир Путін, Михайло Мудрик, Кирило Буданов, Дмитро Лінартович, Ірина Фаріон та Гарік Бірча.

Серед визначальних моментів року першу позицію посів запит «Карта повітряних тривог», а друге місце – «Графік відключення світла». Також популярними у визначальних моментах року були:

Пригожин;

ChatGPT;

«Оппенгеймер»;

Deep state;

Ізраїль;

Соледар;

Каховська ГЕС;

«Євробачення-2023».

Кирило Буданов;

Дмитро Лінартович;

Ірина Фаріон;

Гарік Бірча.

У категорії «Покупка року» українці більше всього цікавилися, де купити калій йодид. Також серед найбільш популярних запитів щодо покупок лідерами став генератор, онлайн квитки на «Укрзалізницю», нова модель iPhone та повербанк.

У категорії «Фільми» у 2023 році українців найбільше зацікавив новий фільм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», що розповідає про історію створення атомної бомби під керівництвом Роберта Оппенгеймера. Також людей цікавив «Аватар 2: Шлях води», українська анімація «Мавка» та фільм року у світі «Барбі» та інші. Серед телевізійних серіалів лідером став серіал «Венздей».

Нагадаємо, що в травні цього року Google планував зробити свій пошуковик більш «візуальним, зручним і людяним», зробивши акцент на молоду аудиторію: прагне додати до пошуку короткі відео TikTok, пости в соціальних мережах та відповіді на чат-бота на основі штучного інтелекту.