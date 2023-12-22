Юрій Щиголь

За колишнього голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя, який є фігурантом справи про заволодіння державними 62 мільйонами гривень, внесли заставу у 25 мільйонів гривень.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зазначається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою з правом застави колишнього голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрія Щиголя.

Водночас, як наголошують у САП, за підозрюваного вже внесено заставу й на нього покладено процесуальні зобов'язання.

Як повідомлялося, вранці 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв'язку. Потім САП і НАБУ повідомили про підозру в заволодінні державними коштами в сумі понад 62 мільйонами гривень Юрієм Щиголем, його заступнику та іншим посадовцям унаслідок реалізації корупційної схеми з закупівлі програмного забезпечення для Держспецзв'язку у 2021-2022 роках.

За версією слідства, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію, підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.

За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 мільйонів гривень. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбала в іноземного виробника, становила 223 мільйони гривень.

Різницю цих коштів, а саме понад 62 мільйона гривень, учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.