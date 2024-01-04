В Миколаєві комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» збільшило кількість тролейбусів на міських маршрутах.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Починаючи з 4 січня на маршрути вийде на 7 тролейбусів більше. Тож загальна кількість складе 37 тролейбусів. Окрім цього, буде продовжено час їх роботи. Відстежувати рух комунального транспорту можна в додатках CityBus Миколаїв та EasyWay.

«При цьому підприємство звертає увагу на те, що на графік руху можуть впливати фактори дорожньої обстановки та аварійні ситуації. Часто причиною затримки руху стають залишені на проїжджій частині автівки, затори на дорогах, робота аварійних служб, відключення електроенергії тощо», — зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Миколаїв отримає 30 нових тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх планують закупити за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.