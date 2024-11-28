У Миколаєві випустить на маршрути тролейбуси з автономним ходом
-
- Альона Коханчук
-
•
-
15:00, 28 листопада, 2024
-
У Миколаєві вперше на маршрути виїдуть тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів. Їх запустять після заряджання ввечері, 28 листопада.
Про це повідомили у «Миколаївелектротрансі»
Директор підприємства Юрій Сметана поділився, що це вперше тестуватимуть запуск роботи тролейбусів з зарядом від альтернативних джерел електроенергії.
«Сподіваємось, що нам вдасться продовжити вечірні робочі перевезення навіть в таких складних умовах», — додав Юрій Сметана.
Тролейбуси курсуватимуть в наступних напрямках:
- Станція «Миколаїв-Вантажний» — мікрорайон Північний: 17:10, 17:30, 17:50, 18:20 (курсуватиме 4 одиниці тролейбусів);
- Пушкінське кільце — мікрорайон Намив: 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:30 (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів);
- Пушкінське кільце — Площа Перемоги: 17:00, 17:20, 17:45, 18:05, 18:30 / від Площі Перемоги: 16:50, 17:15, 17:35 (курсуватиме 5 одиниць тролейбусів).
Нагадаємо, що комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» планує придбати 9 тролейбусів з автономним ходом за грантові кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку. Орієнтовна сума фінансування проєкту становить 3,9 мільйона євро.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області запроваджують графіки енергопостачання: дві години буде світло, а наступні дві години — ні.
Останні новини про: Війна в Україні