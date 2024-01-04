У Миколаєві проаналізують якість надання адміністративних послуг. Для цього серед городян проведуть опитування.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що опитування розроблене експертом із розвитку сфери надання адміністративних послуг Офісу відновлення та розвитку Миколаївської міської територіальної громади.

Містян просять відповісти на питання про те, чи давно вони користувалися послугами Центру надання адміністративних послуг та чи залишилися задоволеними якістю вирішення питань. Також миколаївців просять розповісти про незручності у зонах очікування або обслуговування у підрозділах ЦНАПу.

На базі зібраної інформації планують провести глибинний аналіз та розробити стратегію покращення якості адміністративних послуг у місті.

Нагадаємо, що Департамент надання адміністративних послуг спільно з відділом стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міськради працюють над створенням оновленого електронного порталу адмінпослуг.

Також нагадаємо, що у березні у Миколаєві знову почала працювати електронна черга запису до Центру надання адміністративних послуг.

Раніше повідомлялося, що Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міськради оголосив декілька тендерів на придбання нових офісних меблів на загальну суму 499 тисяч 906 гривень.