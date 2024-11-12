Понад половина німців підтримують надання військової допомоги Україні

57% жителів Німеччини продовжують підтримувати військову допомогу Україні. Проте ця частка впала у порівнянні з попереднім роком (66%). Також німці вважають важливим більше інвестувати в європейську безпеку, особливо на тлі результатів виборів у США.

Про це свідчать результати опитування, проведеного німецьким Фондом Кербера (Körber Foundation).

Найменше продовження військової підтримки Україні схвалюють у Східній Німеччині — лише 40%. А 47% опитаних вважають, що Україна повинна захищатися, поки не будуть відвойовані всі окуповані РФ території. Натомість 43% впевнені, що Україна має поступитися частиною своєї території Росії, щоб спробувати припинити війну.

Крім того, війну в Україні назвали найбільшим зовнішньополітичним викликом для Німеччини 45% респондентів (це найвищий показник від початку російського вторгнення). 31% вважає найбільшим викликом міграцію, 17% — війну на Близькому Сході.

Переважна більшість німців (82%) розглядають Росію як військову загрозу для своєї країни. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс на шість процентних пунктів. Водночас 52% опитаних поділяють думку, що розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині підвищує ризик війни з Росією. Іран сприймають як військову загрозу 60% опитаних, Китай — 57%.

Після виборів у США та розпаду коаліції 73% респондентів згодні, що Німеччина повинна більше інвестувати в європейську безпеку. Водночас 58% проти того, щоб саме вона взяла на себе роль лідера Заходу, якщо Штати усунуться. Проти військового лідерства ФРН у Європі виступають 65% німців (у 2023 році таких було 71%).

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У вересні пропозицію міністра оборони Бориса Пісторіуса збільшити видатки на оборону до 3-3,5% ВВП привітала рівно половина опитаних, а 15% навіть заявили, що вважають і ці цифри занизькими. Але в питанні більшої участі у міжнародних кризах думки німців розділилися. 46% висловилися за це, що є найвищим показником з початку проведення опитувань у 2017 році. Однак 44% продовжують відкидати більшу міжнародну участь країни.

На думку 79% німців, майбутнє президентство Трампа негативно вплине на відносини між ФРН та США. Та попри це Штати залишаються найважливішим партнером для 46% жителів Німеччини.

Опитування Фонду Кербера проводилося серед 1010 виборців віком від 18 років у вересні та ще серед тисячі респондентів — 7 та 8 листопада після виборів у США та розпаду урядової коаліції в Німеччині.

Нагадаємо, що за результатами опитування The Economist та GlobeScan, 54% іноземців підтримують перемогу України у війні проти Росії, тоді як 20% — виступають на боці Росії. У дослідженні взяли участь 30 тисяч людей з 29 країн та Гонконгу.