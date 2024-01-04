Шкільна кухня. Ілюстраційне фото

У Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.

Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.

За результатами розгляду встановлено, що 45% меню не відповідають вимогам та не можуть бути погоджені. Зазначається, що були зафіксовані наступні порушення нормативів:

не забезпечено дотримання вимог щодо енергетичної цінності прийомів їжі, вмісту білків, жирів, вуглеводів для дітей різних вікових груп,

мали місце порушення в підрахунках енергетичної цінності, вмісту білків, жирів, вуглеводів в добовому раціоні або в прийомах їжі,

не була забезпечена маса порцій харчових продуктів для приготування страв або маса порції готової страви,

не дотримувалася частота включення до прийомів їжі основних груп харчових продуктів, передбачених діючими нормативами,

не була надана технологічна документація на страви, або була надана не в повному обсязі,

мали місце невідповідності щодо виходу готової страви, її енергетичної цінності, вмісту білків, жирів, вуглеводів, що зазначені в представленому меню та в наданих технологічних картках.

Крім того, в розроблені меню було внесені страви, для приготування яких на харчоблоках не має відповідного технологічного обладнання або відсутні необхідні виробничі приміщення.

Нагадаємо, що управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік.