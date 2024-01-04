У Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.
Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.
За результатами розгляду встановлено, що 45% меню не відповідають вимогам та не можуть бути погоджені. Зазначається, що були зафіксовані наступні порушення нормативів:
Крім того, в розроблені меню було внесені страви, для приготування яких на харчоблоках не має відповідного технологічного обладнання або відсутні необхідні виробничі приміщення.
Нагадаємо, що управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік.
|
Ми вчергове виграли суд у АТ «Миколаївгаз»Максим Коваль
|
|
Мені болить. Замінована земляОлена Горячева
|
|
Пошук фінансів, проблема кадрів, нові ініціативи — як пройшов 2023 рік для медіа МиколаївщиниКатерина Середа
|
|
Про статтю NYT щодо ситуації на лівому березіІлля Зелінський
|
У Навчальних закладах Миколаївщини 45% представлених на перевірку сезонних меню не відповідають вимогам.
Про це повідомили у Держпродспоживслужбі в Миколаївській області.
Зазначається, що на розгляд надійшло 1158 перспективних сезонних меню для закладів освіти на відповідність вимогам норм харчування та порядку організації харчування у закладах освіти.
За результатами розгляду встановлено, що 45% меню не відповідають вимогам та не можуть бути погоджені. Зазначається, що були зафіксовані наступні порушення нормативів:
Крім того, в розроблені меню було внесені страви, для приготування яких на харчоблоках не має відповідного технологічного обладнання або відсутні необхідні виробничі приміщення.
Нагадаємо, що управління освіти Миколаївської міської ради шукає компанію, яка організовуватиме харчуванням у навчальних закладах міста весь наступний рік.