У період з 1 по 7 січня у медзакладах Миколаївської області народилось 76 дітей.

Про це розповіли в Управлінні охорони здоровʼя Миколаївської облдержадміністрації.

Як відомо, серед немовлят 35 дівчаток та 41 хлопчик. З найменшою вагою 2060 грамів народилася дитина в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради.

Нагадаємо, що Баштанська багатопрофільна лікарня потрапила під ракетний обстріл 19 квітня 2022 року. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала будівля поліклініки, частково пошкоджено два відділення лікарні.

Як відомо, Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію будівлі лікувального корпусу Баштанської багатопрофільної лікарні.

Також було оголошено тендер на ремонт покрівлі однієї з будівель лікарні.