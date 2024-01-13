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На кінець 2023 року кількість статей в українській Вікіпедії перевищила 1,3 мільйона що є 14-м показником у світі.

Про це повідомляється у Вікіпедії.

«Загальне число статей на кінець року перевищило 1,3 млн. Це 14-й показник у світі», – йдеться в повідомленні.

За даними авторів блогу, у 2023 році в українській Вікі з’явилася 84 431 стаття, що на 4,9% менше, ніж роком раніше.

Протягом 2023 року в українській Вікіпедії зафіксовано 1 188 млн переглядів сторінок, що на 12% більше, ніж у 2022-му (1 060 млн переглядів). Абсолютне річне зростання становить 128 млн переглядів. Наголошується, що за 7 років популярність української Вікіпедії зросла на 124%.

За наявною інформацією, найбільш популярними в україномовній версії Вікіпедії є статті, що стосуються географії, історії, культури і мистецтва, архітектури, музейної справи, війська, політики.

Нагадаємо, що у 2021 році українці стали частіше читати українську Вікіпедію – за рік відвідуваність зросла на 21%.