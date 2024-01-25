Житель Первомайська Євгеній Нотевський у 24 роки має 5 вищих освіт. Через такі досягнення він потрапив до книги рекордів України.
Про це йдеться у сюжеті «Суспільного»
На здобуття п'яти вищих освіт Євгеній Нотевський витратив 6 років. Чотири з п’яти дипломів — з відзнакою.
«Перша вища освіта бакалаврська — «Економіка». Я вступив на бюджет на денну форму навчання. Одразу після першого курсу першої освіти я зрозумів, що для того, аби розуміти, як всі процеси в державі втілюються в життя та реалізовуються, як взагалі працює державний механізм, потрібно знати закони, тому я одразу паралельно вступив на наступний рік, на перший рік навчання на заочну форму спеціальності «Право». Тоді я тягнув дві освіти поступово», — пригадує Євгеній Нотевський.
З 2017 до 2022 року Євгеній Нотевськийнавчався і на додаткових курсах.
«Додатково освіта, проходження курсів за весь час до 2022 року в мене склали в цілому 1143 години. Це було близько 300 курсів додаткових. На курсах дуже різні люди трапляються, дуже різні експерти та спікери. Від кожного треба брати», — розповів Євгеній Нотевський.
Зараз чоловік аспірант денної форми навчання бюджетної форми другого курсу за спеціальністю «Менеджмент» Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана.
«Це не шоста освіта, це продовження освітнього шляху, я не знаю зупиниться він чи не зупиниться», — додає він.
Нагадаємо, що на деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.
Також повідомлялося, що у Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.
Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.
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Житель Первомайська Євгеній Нотевський у 24 роки має 5 вищих освіт. Через такі досягнення він потрапив до книги рекордів України.
Про це йдеться у сюжеті «Суспільного»
На здобуття п'яти вищих освіт Євгеній Нотевський витратив 6 років. Чотири з п’яти дипломів — з відзнакою.
«Перша вища освіта бакалаврська — «Економіка». Я вступив на бюджет на денну форму навчання. Одразу після першого курсу першої освіти я зрозумів, що для того, аби розуміти, як всі процеси в державі втілюються в життя та реалізовуються, як взагалі працює державний механізм, потрібно знати закони, тому я одразу паралельно вступив на наступний рік, на перший рік навчання на заочну форму спеціальності «Право». Тоді я тягнув дві освіти поступово», — пригадує Євгеній Нотевський.
З 2017 до 2022 року Євгеній Нотевськийнавчався і на додаткових курсах.
«Додатково освіта, проходження курсів за весь час до 2022 року в мене склали в цілому 1143 години. Це було близько 300 курсів додаткових. На курсах дуже різні люди трапляються, дуже різні експерти та спікери. Від кожного треба брати», — розповів Євгеній Нотевський.
Зараз чоловік аспірант денної форми навчання бюджетної форми другого курсу за спеціальністю «Менеджмент» Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана.
«Це не шоста освіта, це продовження освітнього шляху, я не знаю зупиниться він чи не зупиниться», — додає він.
Нагадаємо, що на деокупованих територіях Миколаївської області збираються збудувати 5 модульних шкіл.
Також повідомлялося, що у Миколаївській області сьогодні ведуться роботи по відновленню 47 навчальних закладів.
Також нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
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|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
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