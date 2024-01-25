Житель Первомайська Євгеній Нотевський у 24 роки має 5 вищих освіт. Через такі досягнення він потрапив до книги рекордів України.

Про це йдеться у сюжеті «Суспільного»

На здобуття п'яти вищих освіт Євгеній Нотевський витратив 6 років. Чотири з п’яти дипломів — з відзнакою.

«Перша вища освіта бакалаврська — «Економіка». Я вступив на бюджет на денну форму навчання. Одразу після першого курсу першої освіти я зрозумів, що для того, аби розуміти, як всі процеси в державі втілюються в життя та реалізовуються, як взагалі працює державний механізм, потрібно знати закони, тому я одразу паралельно вступив на наступний рік, на перший рік навчання на заочну форму спеціальності «Право». Тоді я тягнув дві освіти поступово», — пригадує Євгеній Нотевський.

Табличка, що засвідчує рекорд України. Фото: Суспільне

З 2017 до 2022 року Євгеній Нотевськийнавчався і на додаткових курсах.

«Додатково освіта, проходження курсів за весь час до 2022 року в мене склали в цілому 1143 години. Це було близько 300 курсів додаткових. На курсах дуже різні люди трапляються, дуже різні експерти та спікери. Від кожного треба брати», — розповів Євгеній Нотевський.

Зараз чоловік аспірант денної форми навчання бюджетної форми другого курсу за спеціальністю «Менеджмент» Київського економічного університету імені Вадима Гетьмана.

«Це не шоста освіта, це продовження освітнього шляху, я не знаю зупиниться він чи не зупиниться», — додає він.

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