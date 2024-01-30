Будинок, пошкоджений російським обстрілом. Фото: «НикВести».

Мешканцям Миколаєва, житло яких було пошкоджено внаслідок російської агресії, погодили 49,8 мільйона гривень компенсацій.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру у соцмережах 30 січня, пишуть «НикВести».

Всього миколаївці подали 2 тисячі 300 заяв, задоволено 1 тисячу 112. Погоджено виплат на 49 мільйонів 885 гривень.

— Є відмови, є хитруни, які подають гаражі на відновлення, вказуючи, що це квартири, — додав мер.

Він також розповів, що у Миколаєві нарахували 180 людей, квартири яких були повністю знищені внаслідок обстрілів. 80 сертифікатів на придбання нового житла для них вже погодили..

— Люди вже почали купувати квартири. За останньою інформацією, тільки мешканці, відселені з Заводської, 35, куди прилетіла ракета і зруйнувала будинки, вже придбали п’ять квартир. Тобто програма працює. Подавайтеся на програму. Хто цього не робить — не знаю, чого ви чекаєте. В кінці кінців гроші можуть закінчитися, і ви не отримаєте нічого, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нещодавно жителька зруйнованого будинку з Заводської показала нову квартиру, придбану за житловим сертифікатом.

Нагадаємо, у кінці листопада 2023 року розпочався демонтаж зруйнованих росіянами будинків на Заводській, 35.

Раніше «НикВести» показали репортаж, як жителі Заводської, 35 забирають звідти останні речі, а в самих будівлях не було вже нікого, крім безпритульних.

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