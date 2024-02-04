Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер «Івановєц».

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», — сказав він.

Глава держави наголосив, що українські бійці вже зробили чимало як на землі, так і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія «відчуває біль» від дій військовослужбовців ГУР.

Нагадаємо, в ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «‎Group 13»‎ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «‎Івановєц»‎ Чорноморського флоту РФ.