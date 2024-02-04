Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер «Івановєц».
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», — сказав він.
Глава держави наголосив, що українські бійці вже зробили чимало як на землі, так і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія «відчуває біль» від дій військовослужбовців ГУР.
Нагадаємо, в ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ.
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Президент Володимир Зеленський відзначив успіхи українських розвідників і нагородив воїнів ГУР, які знищили російський ракетний катер «Івановєц».
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Складна операція на рейді озера Донузлав - шість прямих влучань морських дронів у корпус «Івановця». Це було справді сильно. І я дякую вам за цю силу», — сказав він.
Глава держави наголосив, що українські бійці вже зробили чимало як на землі, так і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія «відчуває біль» від дій військовослужбовців ГУР.
Нагадаємо, в ніч із 31 січня на 1 лютого військові спецпідрозділу «Group 13» Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановєц» Чорноморського флоту РФ.