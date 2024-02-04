На Миколаївщині під час обстрілів пошкоджено будинки жителів села Дмитрівка.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У суботу, 3 лютого, російські війська обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. За інформацією Миколаївської ОВА, військові фіксували активність ворожих FPV-дронів
«Ворожою артилерією в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Під обстрілами була і акваторія міста Очаків. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 3 лютого українська ППО збила над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed-131/136».
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На Миколаївщині під час обстрілів пошкоджено будинки жителів села Дмитрівка.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
У суботу, 3 лютого, російські війська обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. За інформацією Миколаївської ОВА, військові фіксували активність ворожих FPV-дронів
«Ворожою артилерією в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Під обстрілами була і акваторія міста Очаків. На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 3 лютого українська ППО збила над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed-131/136».