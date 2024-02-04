Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади, архівне фото «НикВести»

На Миколаївщині під час обстрілів пошкоджено будинки жителів села Дмитрівка.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У суботу, 3 лютого, російські війська обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. За інформацією Миколаївської ОВА, військові фіксували активність ворожих FPV-дронів

«Ворожою артилерією в селі Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Під обстрілами була і акваторія міста Очаків. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 3 лютого українська ППО збила над Миколаївською областю один БпЛА типу «Shahed-131/136».