Активісти «Кібер спротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій території Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених зрадників на своїх полонених.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як випливає із цих даних, прокуратура РФ зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях Олексія Череповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених зрадників.

Цікавим є те, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських в’язниць через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялося, і до недавнього часу вони офіційно були на свободі.

«Пріоритетом України є наші полонені та їхнє якнайскоріше визволення. Тому російські плани міняти своїх громадян на зрадників не є прийнятними, і можуть реалізовуватися лише у хворих фантазіях Кремля», — наголосили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не припинятиме обміни полоненими. Та падіння Іл-76, начебто, не зупинять обміни, «нам своїх хлопців треба забрати».

Падіння Іл-76

Російський військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Бєлгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.

30 січня в ГУР зазначили, що Росія досі не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського літака.