Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українських військовополонених точно не було в літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області РФ.

Про це він розповів в інтервʼю «Бабель».

— Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості, — зазначив Олексій Данілов.

За його словами, росіяни обовʼязково б скористалися цією ситуацією та зафільмували її для телекартинки.

— Такого там не було, у них була заготовлена вся ця історія. І тому давайте дочекаємося, треба просто почекати. Якщо б це відбувалося, то, повірте, Лавров би в ООН так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, бо якщо б це сталося насправді, то була б зовсім інша картинка, — сказав секретар РНБО, додавши, що в сучасному світі нічого приховати не можливо.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною. Але в Україні заявили, що у списку загиблих, який підготувала Росія, є імена бійців, яких вже звільнили з полону.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що представники Організація Обʼєднаних Націй не можуть перевірити інформацію від Росії та дізнатися, чи справді на борту збитого Іл-76 були українські полонені.