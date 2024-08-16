Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція

Армія Росії минулої доби 15 серпня вбила на Сумщині одну людину, ще трьох осіб поранено.

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли в Національній поліції України.

Як зазначили в поліції, за минулу добу окупанти з різних видів зброї обстріляли 36 населених пунктів Сумської області. Загалом нараховано 177 ударів.

Унаслідок атак росіян загинула одна особа, ще троє отримали поранення, пошкоджено адміністративну будівлю, шість автомобілів, склад, гаражне приміщення та причеп. Також у результаті обстрілів сталося загоряння двох будинків.

Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статетю 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Сумщини 15 серпня, фото: Нацполіція

Раніше голова Юнаківської громади Олена Сіма розповіла про складну ситуацію на прикордонні з РФ території Сумщини. Деякі мешканці відмовляються евакуюватися, не бажаючи залишати свої домівки.

Місцева влада вмовляє людей, щоб ті виїжджали у безпечніші громади Сумщини, або в інші регіони. Проте не всі на це погоджуються. Олена Сіма зазначає, що місцеві жителі не готові залишати своє майно та будинки.

Нагадаємо, що військові запровадили обмеження на переміщення усіх категорій громадян у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумської області. Тепер допуск осіб на зазначену територію здійснюється за паспортами громадян України з відповідною відміткою про реєстрацію проживання у цій зоні.