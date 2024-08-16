Мінус ще одна РСЗВ окупантів. Фото РосЗМІ, ілюстративне

Зранку 16 серпня на лівобережжі Дніпра у районі села Раденськ, що на Херсонщині, українські сили успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

Про це повідомив речник ОУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

— Цей ранок почався для окупантів на лівому березі Дніпра з диму та вогню, адже було знищено їхню реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» у районі села Раденськ, на окупованій частині лівобережжя Херсонщини, — сказав він.

За його словами, з початку доби по всій операційні зоні «Таврія» росіяни втратили 25 людей.

— Вже з початку доби було відбито одну штурмову дію противника на Роботинському виступі на село Мала Токмачка. Взагалі є така тенденція, що саме на Придніпровському напрямку, на лівобережжі Херсонської області, де є українські плацдарми північніше від Кринків, там у нас є дві третини всіх штурмів, які ми обліковуємо, — зазначив Дмитро Лиховій.

Нагадаємо, що за сім місяців 2024 року Міністерство оборони України отримало від переробки знищеної техніки 24,7 мільйона гривень, що поповнило державний бюджет.

У Міноборони зазначили, що на майданчиках знищеної під час бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах Збройних сил України накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.