Костянтин Логвіненко, архівне фото «НикВести»

НАБУ та САП затримали колишнього виконувача обов’язків голови правління АТ «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка. Його підозрюють в організації схеми розкрадання коштів під час закупівлі трансформаторів на 12,5 мільйонів гривень.

З 2014 по 2016 рік Констянтин Логвиненко обіймав посаду заступника директора з економічних питань у КП «Миколаївводоканал». Також він у 2016 році брав участь у конкурсі на посаду директора «Миколаївводоканалу».

Про це повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Правоохоронці затримують підозроюваних. Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура Правоохоронці затримують підозроюваних. Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

За інформацією «Слово і діло» ідеться саме про керівником «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка та виконавчого директора енергетичної компанії «Енерго-тайм» Олександра Козира.

У САП розповіли, що справа стосується купівлі «Харківобленерго» трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.

— Протягом квітня-вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель: 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів. Ціна на це обладнання була завищена на 132,5 мільйона гривень. Ціни окремих компонентів були підняті в п'ять разів, – зазначають правоохоронці.

Протягом 2021-2022 років під час часткового виконання договору АТ «Харківобленерго» отримав збитки у розмірі 12,5 мільйонів гривень.

Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 мільйонів гривень, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Як відомо, 12 серпня у Києві правоохоронці затримали чинного заступника міністра енергетики за підозрою в одержанні хабаря. Також затримано трьох його спільників, один з них очільника енергетичної компанії з Миколаївської області.