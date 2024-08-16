Військовий квиток українця, ілюстративне фото

В Україні реалізують експериментальний проєкт автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобовʼязаних і резервістів. Кабмін ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що зміни стосуються військового обліку призовників, перевірки документів за кордоном, внесення осіб до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Буде сформованой перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, дані яких внесуть до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський попросив Верховну Раду зібратися, щоб ухвалити «оборонний законодавчий пакет для України», який зокрема включатиме питання визначення статусу українських військових в Курській області та інші.