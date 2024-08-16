Відновлення будинків у Первомайській громаді, фото Ігоря Копитіна

Близько 40% пошкоджених обстрілами об’єктів у Первомайській громаді Миколаївської області вже вдалось відновити. Про це повідомив народний депутат Ігор Копитін у своєму фейсбуці.

Перші 8 місяців повномасштабного вторгнення населені пункти територіальної громади були фактично на лінії вогню. Загалом руйнувань зазнали понад 3400 об’єктів.

«Однак поступово люди повертаються в свої розбиті оселі, відкриваються магазини, аптеки, школи, садочки, бібліотеки. А разом з людьми до сіл повертається життя. Майже 900 домогосподарств отримали компенсацію за державною програмою «єВідновлення».Неоціненну допомогу надають волонтери з загонів «Добробату». Ці люди до війни далеко не всі вміли вкладати шифер, ремонтувати фронтони та виконувати інші будівельні роботи. Однак зараз навчились цієї справи і тільки в Первомайській територіальній громаді вже повністю відремонтували покрівлю у понад 60 будинках», — написав Ігор Копитін.

Але відновленню підлягає не все. З початку цього року в громаді довелося демонтувати два Будинки культури та дві школи. Ще близько 20 житлових будинків у селах Благодатне та Партизанське розберуть до фундаменту та відбудують нові.

Відновлення будинків у Первомайській громаді, фото Ігоря Копитіна Відновлення будинків у Первомайській громаді, фото Ігоря Копитіна

Читайте також репортаж «НикВести» з села Первомайське, де було зруйновано більше ніж 150 будинків.

Раніше повідомлялось, що у селищі Первомайське на Миколаївщині демонтували ліцей, який був пошкоджений внаслідок російських ударів. Замість нього донори встановлять у населеному пункті тимчасовий навчальний центр.

Також повідомлялось, що у двох селах Первомайської громади французькі благодійники допоможуть з ремонтом та прокладанням водомереж.