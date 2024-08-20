Президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська під час візиту до Миколаєва заявила про ймовірність виникнення нової пандемії, яка може бути ще більш небезпечною, ніж попередні.

Про це вона заявила у понеділок, 19 серпня, під час брифінгу щодо підготовки Миколаївської області що можливих епідеміологічних спалахів, пишуть «НикВести».

За її словами, Всесвітня організація охорони здоров’я ініціювала місію в різних регіонах України з метою визначення проблем на місцях та створенні нормативних документів для епідеміологів і лікарів на випадок різних пандемій.

— Ця місія була запропонована Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Її мета – визначити пріоритетні захворювання, а це саме такі захворювання які, на жаль, зараз спричиняють таку напругу системи громадського здоров'я, це кишкові деякі інфекції, це ботулізм, це ризики виникнення інших захворювань, таких як холера, наприклад. За результатом цієї місії — буде визначення, в яких регіонах є проблеми, і створення нормативних документів для епідеміологів і для лікарів на рівні держави. Наразі в нас немає по жодній цій нозології, жодного нормативного документа, – сказала вона.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, президент Української асоціації інфекціоністів, доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська та український епідемолог, доктор медичних наук Наталія Виноград. Фото: «НикВести»

Вона також зауважила, що ситуація з COVID-19 була лише початком серйозних викликів, які чекають на людство. Зокрема, інформація щодо спалаху нової пандемії була озвучена на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у 2021 році, і Україна повинна врахувати ці попередження при плануванні своїх заходів боротьби з інфекційними захворюваннями.

— На нас чекають дуже серйозні інфекційні виклики, ви запам'ятаєте ці мої слова. І вони будуть не тільки локальні, вони будуть і глобальні. У 2021 році Всесвітня організація охорони здоров’я вже у 2021 році офіційно попередила про можливу нову пандемію, яка може бути ще страшніша за COVID-19. Це було зроблено на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, – зазначила Ольга Голубовська.

Вона наголошує, що наразі необхідно створити нові нормативні документи для епідеміологів та лікарів, зокрема для багатьох пріоритетних захворювань, зокрема для кишкових інфекцій, ботулізму та потенційних ризиків холери. А також розглянути можливість перепрофілювання медичних закладів для ефективної боротьби з новими загрозами.

— Я нагадаю, якщо хтось не пам'ятає, що у 2018 році також ВООЗ нас попереджувала про те, що на нас чекає пандемія. Що робилося у 2018 році на цьому фоні? Ви пам'ятаєте, руйнувалася санітарно-епідеміологічна служба. Знищили головних санітарних лікарів, вщент взагалі, не було. Ми зустріли пандемію, ніяку функцію епідрозслідування нікому не передали. Ніякому ні Центру громадського здоров'я, ні лабораторним центрам. І коли це сталося, як з'ясувалося, що можна мати в країні і головних санітарних лікарів, їх дуже швидко повернули, правда? Тому в нас повинні бути системи хоч якоїсь протидії, – сказала вона.

Доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська та український епідемолог, доктор медичних наук Наталія Виноград, депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова Фото: «НикВести»

Доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська та український епідемолог, доктор медичних наук Наталія Виноград, депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Фото: «НикВести»

Візит представників місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в України до Миколаєва. Фото: «НикВести»

Головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Фото: «НикВести»

В.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко та віце-губернатор Юрій Гранатуров. Фото: «НикВести»

Доктор медичних наук Наталія Виноград, депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Фото: «НикВести»

В.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко та віце-губернатор Юрій Гранатуров. Фото: «НикВести»

Візит представників місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в України до Миколаєва. Фото: «НикВести»

Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов. Фото: «НикВести»

Депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Фото: «НикВести»

Доктор медичних наук та професор Ольга Голубовська та український епідемолог, доктор медичних наук Наталія Виноград. Фото: «НикВести»

В.о. начальника управління охорони здоровʼя Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: «НикВести»

Депутатка Миколаївської облради Світлана Федорова. Фото: «НикВести»

Візит представників місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в України до Миколаєва. Фото: «НикВести»

Візит представників місії Всесвітньої організації охорони здоров'я в України до Миколаєва. Фото: «НикВести»

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