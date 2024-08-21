Суд. Фото: "Слово і діло"

У середу, 21 серпня, Верховна Рада України підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

За це рішення проголосували 281 народний депутат, повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк зазначив, що обговорення було напруженим, з численними виступами як за, так і проти ратифікації.

Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але ратифікація відбулася лише зараз.

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні звертатися до інших держав-учасниць з вимогою виконати ордери на арешт осіб, підозрюваних у скоєнні геноциду та воєнних злочинів проти українського народу. Це рішення також відповідає ключовим вимогам євроінтеграції та підвищить шанси постраждалих українців на отримання компенсації.

В свою чергу перший заступник комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної ради, нардеп Андрій Осадчук уточнив, що «ратифікація Римського статуту набуде чинності тільки після набуття чинності відповідних змін в Кримінальному кодексі України та Кримінально процесуальному кодексі України, які ще навіть не почали обговорювати».

Нагадаємо, що 1 лютого 2024 року у Вірменії набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду.