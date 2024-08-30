Старшокласники вивчатимуть «Захист України» у спеціальних осередках по всій країні. Фото: Еспресо

З 1 вересня старшокласники вивчатимуть предмет «Захист України» у спеціально створених осередках по всій країні. Очікується, що таких осередків буде близько 1200.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Ці осередки об’єднають учнів із різних навчальних закладів, що сприятиме високій якості підготовки та ефективному засвоєнню матеріалу.

На сайті МОН опубліковано алгоритм створення таких осередків. Вони можуть бути організовані в територіальних громадах, де кількість учнів 10-11 класів перевищує 80 осіб.

Якщо в громаді менше ніж 80 старшокласників, осередок може бути створений шляхом об’єднання учнів із кількох громад.

Для кожних додаткових 1000 учнів 10-11 класів необхідно створити ще один осередок. Тобто один осередок потрібен для 80-1999 учнів, а на 2000 учнів потрібно два осередки. Фінансування здійснюватиметься за рахунок міжбюджетних трансфертів.

Територіальна громада має проаналізувати свою освітню мережу та визначити місця для створення таких осередків.

Якщо в громаді не створено осередку, предмет «Захист України» викладатимуть за програмою «Захист України. Рівень стандарту».

У МОН також зазначили, що працюють над наказом щодо поділу класів на групи, що забезпечить ефективніше навчання та дозволить учням здобути практичні навички.

Наприкінці липня було представлено оновлений проєкт програми «Захист України», який включає єдиний зміст для всіх учнів, незалежно від статі. Програма охоплює такі теми, як інноваційні технології, інформаційна безпека та домедична допомога.

Нагадаємо, що в Україні стартувало масштабне опитування щодо реального стану освіти, яке триватиме 10 днів.