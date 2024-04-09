Виконуюча обов'язки начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата

У Вознесенському районі Миколаївської області захисні споруди покривають 30% від усього населення.

Про це на брифінгу 9 квітня розповіла виконуюча обов'язки начальника Вознесенської райадміністрації Антоніна Шарата, пишуть «НикВести».

— Відсоток укриттів по району зараз становить 30% від усього населення. Тобто ще дві третини треба, щоб покрити ту кількість населення, яка нараховується. За останніми даними це 175 тисяч, але ж у нас ще є внутрішньо переміщені особи — 17 тисяч, — сказала вона.

Слідкуйте за НикВести у Вайбер

Загалом у Вознесенському районі обліковується 204 протирадіаційних укриття та 5 сховищ. З них 30% в стані готовності, 40% — обмежено готові, 30% — не готові. Крім цього в районі налічується 141 найпростіше укриття.

Антоніна Шарата запевняє, що громади працюють над нарощуванням фонду захисних споруд. З початку 2024 року у Вознесенському районі відремонтували 8 найпростіших укриттів, ще стільки ж планують зробити до кінці року. Також, за словами Антоніни Марати, планується будівництво 10 модульних укриттів у 5 громадах.

— За рахунок залишків з минулого року 265 мільйонів гривень використали у першому кварталі на виконання тих статей які передбачені відповідно до бюджетного кодексу… З них 79 мільйонів передбачено на поточний ремонт та будівництво укриттів, — сказала посадовиця.

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по всій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.

Також нагадаємо, як на двері сховища по Силікатній (мікрорайон Матвіївка), розрахованому на 500 людей, начепили навісний замок. Свідком стала кореспондентка «НикВести», яка опинилася поруч зі сховищем під час повітряної тривоги, та не змогла туди потрапити.

Мер Олександр Сєнкевич, реагуючи на ситуацію, заявив, що комунальники будуть зрізати такі навісні замки, якщо помітять їх, а також закликав містян викликати в подібних випадках поліцію.

Читайте також статтю «НикВести» «Ремонт під кінець року: кому без конкурсу дісталися підряди на укриття у Миколаєві».