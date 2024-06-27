Керівниця управління спорту в Миколаївській міській раді Ірина Бондаренко, фото: «НикВести»

Начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко виступила проти створення нового комунального підприємства «Миколаївський муніципальний яхт-клуб».

Свою позицію вона озвучила під час обговорення на комісії з питань антикорупційної політики, пишуть «НикВести».

Згідно проєкту, між дитячими спортивними школами «Атлант» та «Олімп», які будуть займатися тренерською діяльністю, і новоствореним комунальним підприємством, яке буде відповідати за технічне обслуговування причалів і спортивних суден, буде розділення повноважень.

Однак Ірина Бондаренко зауважила, що ставиться до ідеї негативно, адже не розуміє, як на одній території можна організувати навчальний процес і проводити ремонтні роботи.

— Це не наша ініціатива і не наш проєкт. Моя думка з цього приводу негативна. Це школи, і я не розумію, як вони будуть працювати, як на одну територію будуть заходити якісь люди і в той час триватиме навчальний процес. Я розумію, що стан може не є задовільним, але якщо є потреба, можна доручити Управлінню капітального будівництва, або школи можуть робити поточні ремонти. Але ділити територію школи... Керівники вийдуть, скажуть свою думку. Я взагалі не розумію, як буде спецрахунок працювати, наші школи користуються цим. Тим паче, що в цьому році коштів не вистачає на фінансування, — сказала Ірина Бондаренко.

Вона зокрема додала, що наразі управління має доопрацювати та надати звіт аудиту обох шкіл для депутатських обговорення.

Зазначимо, що жодна комісія міської ради не підтримала створення комунального підприємства «Миколаївський муніципальний яхт-клуб», яке буде ремонтувати і обслуговувати причальні споруди та водний транспорт, а також надавати послуги з оренди яхт та пасажирських перевезень.

Яхт-клуб у Миколаєві

За декілька місяців до повномасштабної війни — у жовтні 2021 року — уряд виділив з державного бюджету 4 мільйони гривень на розробку проєкту реконструкції яхт-клубу у Миколаєві: прибережної зони відпочинку та реставрації історичної будівлі.

Ще у вересні 2021 року очільник Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, що з держбюджету виділять гроші на реконструкцію яхт-клубу, водно-спортивної бази «Спартак» та двох обласних лікарень. Через кілька днів обласна рада з другої спроби внесла зміни до бюджету на 2021 рік, які передбачали виділення 6 мільйонів гривень на проєкти реконструкції декількох об'єктів, зокрема набережної у яхт-клубі.

На сьогодні на території яхт-клубу підприємці встановили архітектурні споруди – арт-об'єкт у вигляді жіночого силуету, присвячена радянським мультиплікаційним героям скульптура «Крокодил Гена та Чебурашка», а також реконструювали фонтан із жабами, який знаходиться біля ресторану «Карабас».

Очільник облдержадміністрації Віталій Кім вважає, що реконструкція обласного яхт-клубу має наголошувати на його історії, а розміщення будь-яких скульптур чи об'єктів на орендованій землі має відбуватися не відповідно до особистого смаку підприємця, а за погодженням з владою. Водночас він розповів, що очікує на фінансування з держбюджету, щоб втілити в життя масштабний проєкт реконструкції яхт-клубу, під час якого в ньому знесуть самовільно поставлені скульптури та об'єкти.

А навесні 2019 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував обласну державну адміністрацію за стан обласних об'єктів, що знаходяться на території Миколаєва. Він висловив сподівання, що депутати, які пройдуть до обласної ради після виборів у жовтні 2020 року, передадуть у власність міста яхт-клуб та розповідав про плани відродити миколаївську марину на території яхт-клубу після його передачі до міської власності.

Водночас на той момент голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко заявляв, що яхт-клуб необхідно передати на баланс Миколаєва, оскільки «обласна влада його не розвиватиме».

У грудні 2020 року тодішня голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва виступила за передачу об'єктів обласної комунальної власності місцевим громадам, зокрема, миколаївського яхт-клубу.