Фото: відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області

У Миколаївському районі 17 лютого, села Новопетрівське Костянтинівської громади поліцейські викрили двох браконьєрів, які завдали збитків державі на 190 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

У рибалок, які на березі річки Південний Буг змотували сітки із уловом, виявили заборонені риболовні знаряддя, човен, 64 тарані, 17 плоскирок, 12 карасів, вісім окунів, шість щук та судак.

«Рибу правоохоронці здали на відповідальне зберігання співробітникам екологічної інспекції, яких викликали на місце події після виявлення правопорушення. За підрахунками екологів, рибалки-правопорушники внаслідок своїх протиправних дій спричинили збитків державі на суму 190 тисяч гривень», – йдеться мова у повідомленні.

Відносно браконьєрів дізнавачі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 249 КК України («Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом»). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що екоінспектори затримали у Миколаєві двох рибалок, які завдали екології збитків на 31 тисячу гривень.