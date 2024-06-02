Об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» показала знищений російськими військовими Вовчанськ на півночі Харківщини, за який точаться бої.

Відповідне відео бригада «Лють» опублікувала у Facebook.

«Вовчанськ. Кадри знищеного росіянами міста», – йдеться у повідомленні.

До цього речник ОСУВ «Хортиця» Назар Волошин заявив, що Сили оборони контролюють близько 70% території Вовчанська.

Водночас аналітичний проєкт DeepState заявив, що північна частина Вовчанська за три тижні російського наступу практично стерта ворожою артилерією. За даними проєкту, 50-80% будівельного фонду міста знищено і не підлягає відновленню.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Також повідомлялося, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнився. За даними аналітиків, російські війська надають перевагу створенню «буферної зони» в районі кордону, а не більш глибокому просуванню в Харківську область. Сили оборони не дають противнику закріпитися у Вовчанську.

У Харківській області російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів і зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча — Липці та захоплені Вовчанська і розгортанням наступу в тил українських військ.

Зазначається, що російські окупанти у північній частині Вовчанська на Харківщині беруть цивільних мешканців у полон, зафіксовані випадки розстрілів цивільного населення.

17 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що у Росіє немає планів захопити Харків. А активізацію наступу на Харківському напрямі він виправдовує обстрілами Бєлгорода з боку України.

19 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що на Харківщині українські війська зміцнили позиції та готові протистояти ворогу.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що після «незначних успіхів» під час наступу на Вовчанськ, росіяни «повністю зав’язли у вуличних боях за місто».

Представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко 24 травня заявив, що Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.