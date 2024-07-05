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У Миколаєві чоловік навів ворожу ракету на будинок жінки за те, що вона відмовилася підтримувати з ним спілкування.

Як повідомили у Центральному районному суді Миколаєва, 46-річного миколаївся звинувачують у державній зраді.

Під час допиту свідків стало відомо, що чоловік погрожував жінці та розповідав про співпрацю з росіянами. Свідок розповіла, що обвинувачений отримав її номер телефону та адресу, коли працював на пошті. Після чого почав надсилати їй повідомлення.

«Жінка не бажала підтримувати спілкування. З часом обвинувачений повідомив їй, що співпрацює з спецслужбами РФ та надасть їм координати її будинку для нанесення ракетного удару. Ці погрози жінка всерйоз не сприймала. У судовому засіданні упізнала обвинуваченого», — йдеться у повідомленні.

У матеріалах справи вказано, що обвинувачений погодився за гроші надіслати інформацію про дислокацію підрозділів ЗС України та об’єктів критичної інфраструктури у Миколаєві.

«В подальшому, він надсилав інформацію, із зазначенням географічних координат місць, де на його думку розміщуються підрозділи ЗС України. Одне з повідомлень, містило координати житлової багатоповерхівки, яка жодним чином не використовується для військових цілей», — додали у суді.

Підозрюваному продовжили строк тримання під вартою Його обвинувачують за частиною 2 статті 111, частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 КК України.

Нагадаємо, що миколаївського пенсіонера визнали винним у держзраді. ВІн отримав п'ятнадцять років в'язниці з конфіскацією майна.