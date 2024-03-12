COVID-19 переходить в розряд сезонних захворювань. Фото: Getty Images

В Україні показники вакцинації проти COVID-19 ще не відповідають рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Проте цей вірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, українці щороку будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але поточний характер мутацій COVID-19 не дає тенденцій до того, що він стане агресивнішим.

Ігор Кузін нагадав, що з початку пандемії COVID-19 в Україні було зафіксовано понад 5,5 мільйонів випадків коронавірусної хвороби, а від ускладнень померли майже 112 тисяч осіб.

Разом з тим, більш як 15 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти ковіду.

Станом на 22 лютого, від початку епідемічного сезону на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіли 3,1 мільйон українців, або майже 9% населення. Нині захворюваність поступово знижується.

Раніше повідомлялося, що інкубаційний період COVID-19 скоротився до 3-4 днів. На початку пандемії він становив 1-2 тижня.

Нагадаємо, у грудні в Україні зареєстрували три випадки нового субваріанту коронавірусу Pirola.