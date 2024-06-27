Одна з лікарень на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

Депутати обласної ради внесли зміни до програми економічного та соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік. До неї додали ремонт укриттів у двох школах та трьох лікарнях.

Відповідне рішення вони ухвалили 27 червня під час онлайн-засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

Йдеться про ремонт протирадіаційного укриття Степківської школи та капітальний ремонт Новомиколаївського ліцею до 2025 року, а також виготовлення проєкту будівництво Червонодолинського ліцею до 2026 року. Цим займатиметься Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА.

Водночас йдеться про нове будівництво захисної споруди цивільного захисту в комунальних некомерційних підприємствах «Миколаївська обласна клінічна лікарня» та «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» до 2025 року.

Також, як зазначила під час сесії виконуюча обов'язки директора департаменту містобудування і архітектури Світлана Григор'єва, зміни до програми передбачають капітальний ремонт приміщення МРТ в триповерховому лікувальному корпусі КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

«За» внесення змін до програми проголосували 46 депутатів, «проти» — 0, ще два депутати утримались.

До цього депутати Миколаївської обласної ради висловили бажання перевірити стан захисних споруд в медичних закладах. Водночас на території обласної клінічної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні планується будівництво нових захисних споруд цивільного захисту.

Неналежний стан лікарень

У липні 2023 року президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Миколаїв відвідав обласну дитячу клінічну лікарню. Там він поспілкувався з дітьми, які перебувають на лікуванні, та звернув увагу на стан палат в медичному закладі. Він зауважив, що у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після цього в обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили кондиціонери у восьми палатах.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім після цього випадку звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Наразі на території обласної дитячої клінічної лікарні по вулиці Миколаївська, 21 обласної та клінічної лікарні по вулиці Київська, 1 планують побудувати нові укриття.

Ще чотири лікарні Миколаївської області отримали медичне обладнання, закупівлю якого профінансував уряд Японії.

Водночас Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська дитяча лікарня №2» оголосила тендер на реконструкцію 2-го поверху стаціонарного корпусу для розміщення відділення хірургії, ортопедії та травматології.

У Миколаєві також хочуть створити робочу групу для аудиту економічної ефективності 7 медико-санітарних закладів первинного рівня.