В Україні медзаклади, які мають договір з Національною службою здоровʼя України, отримують від держави відшкодування за послуги з трансплантації органів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Вказується, що відшкодовується надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді, безпосередньо трансплантація та надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді.
Також НСЗУ сплачує 41 тисячу гривень за надання медичної послуги на дотрансплантаційному етапі, а тариф за трансплантацію залежить від органу, який пересаджується:
«Тариф на посттрансплантаційний період також залежить від органу, який пересадили, і може коливатися в межах від 185 тисяч до 193 тисяч гривень. Надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта триває з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції», — зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, що Миколаївська обласна клінічна лікарня готує всі умови, для укладання договору з Національною службою здоровʼя України на пакет з лікування безпліддя.
В Україні медзаклади, які мають договір з Національною службою здоровʼя України, отримують від держави відшкодування за послуги з трансплантації органів.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Вказується, що відшкодовується надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді, безпосередньо трансплантація та надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді.
Також НСЗУ сплачує 41 тисячу гривень за надання медичної послуги на дотрансплантаційному етапі, а тариф за трансплантацію залежить від органу, який пересаджується:
«Тариф на посттрансплантаційний період також залежить від органу, який пересадили, і може коливатися в межах від 185 тисяч до 193 тисяч гривень. Надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта триває з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції», — зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, що Миколаївська обласна клінічна лікарня готує всі умови, для укладання договору з Національною службою здоровʼя України на пакет з лікування безпліддя.