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В Україні медзаклади, які мають договір з Національною службою здоровʼя України, отримують від держави відшкодування за послуги з трансплантації органів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Вказується, що відшкодовується надання медичних послуг у дотрансплантаційному періоді, безпосередньо трансплантація та надання медичних послуг у посттрансплантаційному періоді.

Також НСЗУ сплачує 41 тисячу гривень за надання медичної послуги на дотрансплантаційному етапі, а тариф за трансплантацію залежить від органу, який пересаджується:

легені — понад 2,6 мільйона гривень;

серце —понад 2 мільйони гривень;

печінка — близько 1,4 мільйона гривень;

нирки — близько 800 тисяч гривень.

«Тариф на посттрансплантаційний період також залежить від органу, який пересадили, і може коливатися в межах від 185 тисяч до 193 тисяч гривень. Надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта триває з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції», — зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна клінічна лікарня готує всі умови, для укладання договору з Національною службою здоровʼя України на пакет з лікування безпліддя.