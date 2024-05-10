Держекоінспектори відзвітували, як милуються цвітінням квітів у лісах Одещини. Фото: Держекоінспекція.

Інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу розповіли, як милувалися цвітінням рястки у відрядженні в лісі на Одещині.

Відповідний допис Держекоінспекція опублікувала в телеграм-каналі.

Там розповіли, що екоінспектори були у відрядженні в Ананьївському лісовому господарстві на півночі Одещини, де «були приємно вражені» цвітінням червонокнижної рястки.

«Інспектори милувалися цвітінням рястки. Ранньоквітучі рослини сприймаються нами як символи весни, безцінний дар природи, прикраса лісів. Однак поступово наші ліси збіднюються на ці чудові створіння природи, і на сьогодні вже більша їх частина належить до категорії рідкісних і зникаючих рослин та занесені до Червоної книги. Наші інспектори, перебуваючи у службовому відрядженні на землях ДП «Ананьївське лісове господарство», що на півночі Одеської області, були приємно вражені продовженням рясного цвітіння ранньоквітучої рослини — рястки. Любуючись рястом, було приємно розуміти, що на території Одещини є такий скарб, оскільки ці рослини перебувають під охороною держави, їх занесено до Червоної книги України», — описали своє враження посадовці.

Раніше повідомлялося, що Держекоінспекція подасть до суду на мешканця Миколаївщини за продаж 20 кілограмів риби без документів.